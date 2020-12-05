Новый кроссовер от Hyundai станет недорогой альтернативой BMW X4

В Южной Корее презентовали новый Genesis GV70. Премиальный кроссовер от Hyundai поступит в продажу с начала 2021 года, а с лета начнется его экспорт в другие страны, пишет firstgear.ua.

Genesis GV70 бросит вызов BMW X4 и Audi Q5 Sportback, но будет дешевле. У него динамичный дизайн с длинным капотом и покатой купеобразной крышей. Огромная решетка радиатора и тоненькая диодная оптика – черты нового фирменного стиля марки.

Версия Genesis GV70 Sport узнается по особому узору решетки радиатора, широким выхлопным трубам и 20-дюймовым литым дискам.

В салоне GV70 Sport установлен особый трехспицевый руль. Оформление выполнено в духе 50-60-х годов. Вместе с тем, у кроссовера современная виртуальная приборка, большой 14,5-дюймовый тачскрин и сенсорные кнопки климата.

Кроме того, кроссовер получил приличный набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки, усталости водителя и слепых зон, система полуавтономного движения.



Новый Genesis GV70 построен на платформе седана G70 и предлагается с задним или полным приводом. На выбор доступны бензиновые турбомоторы объемом 2,5 л (300 л. с.) и 3,5 л (380 л. с.), а также 2,2-литровый 210-сильный турбодизель. Среди опций есть активная подвеска с функцией сканирования дороги.