Голограммы и подключение к мозгу: в ЕС начали разрабатывать 6G

Финская компания Nokia возглавила проект по разработке сети беспроводной связи 6G для Европейского Союза.
Об этом сообщает Bloomberg.
Проект, получивший название Hexa-X, финансируется Евросоюзом.
Вместе с Nokia будут работать шведская компания Ericsson, немецкая Siemens, американская Intel, французский оператор связи Orange и испанский Telefonica, а также университеты Оулу и Пизы.
Ожидается, что технология 6G будет использовать сверхвысокочастотные терагерцовые волны и обеспечит расширенную связь, которая позволит «подключаться к технологиям в человеческом теле и мозге», а также создавать голограммы в реальном времени.
Nokia планирует реализовать Hexa-X к 2030 году.
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