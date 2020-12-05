Голограммы и подключение к мозгу: в ЕС начали разрабатывать 6G

Финская компания Nokia возглавила проект по разработке сети беспроводной связи 6G для Европейского Союза.

Об этом сообщает Bloomberg.

Проект, получивший название Hexa-X, финансируется Евросоюзом.

Вместе с Nokia будут работать шведская компания Ericsson, немецкая Siemens, американская Intel, французский оператор связи Orange и испанский Telefonica, а также университеты Оулу и Пизы.

Ожидается, что технология 6G будет использовать сверхвысокочастотные терагерцовые волны и обеспечит расширенную связь, которая позволит «подключаться к технологиям в человеческом теле и мозге», а также создавать голограммы в реальном времени.

Nokia планирует реализовать Hexa-X к 2030 году.