Коронакризис сократил на 10% мировой спрос на нефть - ОПЕК

Мировой спрос на нефть в 2020 году сократился на 9,8 млн баррелей в сутки с 99,8 млн б/сутки до 90 млн б/сутки из-за вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса.
Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо.
“По нашим последним оценкам на 2020 год, общий спрос на нефть сократился на 9,8 млн баррелей в сутки до среднего показателя в 90 млн б/сутки, с общим падением около 10%”, – заявил он.
По словам Баркиндо, еще в начале нынешнего года Организация прогнозировала рост глобальной экономики в 2020 году на 3,1% и увеличение мирового спроса на нефть с 99,77 млн б/сутки в 2019 году до 100,98 млн б/сутки.
Отмечается, что с началом пандемии COVID-19 “экономика погрузилась в глубокую рецессию”. “Сейчас прогнозируется падение мировой экономики на 4,3% в 2020 году. Ожидается падение экономик всех стран Организации экономического сотрудничества и развития, а также уменьшение ВВП во всех странах Африки. Китай является единственной крупной экономикой, где ожидается рост в 2020 году”, – заявил генсек ОПЕК.
Он также выразил надежду, что больше никогда не повторится “Черный понедельник” – когда 20 апреля 2020 года цена на американскую нефть West Texas Intermediate упала с 56 долларов за баррель до отрицательного значения и продавалась по -37 долларов США.
Баркиндо напомнил, что страны ОПЕК и государства – не члены Организации согласились в апреле на наибольшее в истории сокращение нефтедобычи, чтобы стабилизировать цены на рынке. В результате договоренности в течение апреля-октября 2020 года удалось уменьшить глобальное предложение нефти на 1,6 млн баррелей в сутки.
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