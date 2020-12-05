Алименты за 8 лет: государство выбило с должника почти 165 тыс. грн

Органы исполнительной власти заставили погасить 8-летнюю задолженность по уплате алиментов. Сумма задолженности составила 164 500 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

“На исполнении в Киево-Святошинском районном отделе государственной исполнительной службы, Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции, с декабря 2012 года находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка. Алименты должником почти не платились, в результате чего размер задолженности составил 164 500 грн. Для выполнения решения суд, по месту жительства должника государственным исполнителем произведена опись и арест его имущества”, – говорится в сообщении.

После таких мероприятий должник в полном объеме уплатил долг в сумме 164 500 грн, штраф в сумме 82 250 грн и исполнительный сбор в сумме 16 450 грн.

В общем в течение 30 ноября – 4 декабря органы ГИС взыскали 148,4 млн грн алиментов. Из них 30,5 млн грн проблемной задолженности, удержанной государственными исполнителями посредством применения к должникам установленных Законом ограничений.

Какие это ограничения:

лишение права выезда за пределы Украины;

лишение права управления транспортными средствами;

лишение права пользования огнестрельным оружием и права охоты;

наложение ареста на имущество;

привлечение должника к отбыванию общественно полезных работ.

С начала же 2020 года органы Государственной исполнительной службы взыскали 5,7 млрд грн. алиментных задолженности, в том числе 1,4 млрд грн – проблемной.

Напомним, украинское законодательство предусматривает возможность выплаты детям алиментов от государства.

Справка Finance.ua:

В 2021 году предусмотрена максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет:

с 1 декабря 2020 года – 19 210 гривен;

с 1 июля 2021 года – 20 130 гривен;

с 1 декабря 2021 года – 21 000 гривен.

Максимальная сумма алиментов на ребенка от 6 лет до 18 лет:

с 1 декабря 2020 года – 23 950 гривен;

с 1 июля 2021 года – 25 100 гривен;

с 1 декабря 2021 года – 26 180 гривен.

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