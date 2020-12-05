В ноябре больше всего участников рынка финуслуг захотели аннулировать лицензии - НБУ

В Национальный банк Украины в ноябре 2020 года обратилось наибольшее количество участников рынка финансовых услуг относительно аннулирования лицензии и были аннулированы лицензии 34 компаниям.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“В ноябре в Национальный банк обратилось наибольшее количество участников рынка финансовых услуг относительно аннулирования лицензии (были аннулированы лицензии 34 компаниям) и изъятий из реестров (было изъято 10 компаний из реестров)”, – говорится в сообщении.
В течение ноября в Национальный банк поступило 567 запросов от небанковских финучреждений. Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 470. Количество запросов кредитных союзов составило 21 и страховщиков – 76.
По состоянию на 30 ноября Национальным банком было принято решение о: согласовании приобретения существенного участия в банках – 1 решение и в небанковских учреждениях – 10; согласование руководителей банков – 12 решений; выдачи лицензий финансовым компаниям – 7 решений; аннулирование всех лицензий – 11 решений (по инициативе заявителя); аннулирование части имеющихся лицензий – 23 решения (по инициативе заявителя) и 1 (принудительно) и т.п.
Отмечается, что в ноябре было принято первое за пять месяцев решение о принудительном аннулировании лицензии на осуществление валютных операций в ЗАО “Агентство по рефинансированию жилищных кредитов”.
Причиной стало несоблюдение требований Национального банка по размеру собственного капитала в сумме 100 млн грн. В то же время акционеры указанного учреждения не подтвердили свою готовность увеличить его капитал до установленного минимума.
Отзыв этой лицензии не влияет на возможность дальнейшего осуществления ЗАО “Агентство по рефинансированию жилищных кредитов” своей основной уставной деятельности, в том числе предоставление финансовых кредитов за счет собственных средств и средств, полученных от размещения ипотечных облигаций в национальной валюте. Лицензия компании на предоставление займов в гривне остается в силе.
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