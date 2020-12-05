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В Иране запускают производство седана на базе Renault Logan первого поколения (фото)

В Иране запускают производство седана на базе Renault Logan первого поколения (фото)

Иранский концерн SAIPA опубликовал первые изображения перспективной глубоко модернизированной версии Renault Logan первого поколения.

Модель Logan образца 2004 года SAIPA своими силами намерена довести до соответствия современным потребительским требованиям. Проект получил название SAIPA P90.

Напомним, в ноябре в SAIPA заявили, что намерены возобновить производство Renault Logan, причем без участия французской стороны еще и в улучшенном виде.

По материалам MMR
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