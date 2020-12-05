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Таможня оштрафовала на 220 тыс. грн гражданку, которая ввезла авто на "еврономерах" по паспорту Венгрии

Таможня оштрафовала на 220 тыс. грн гражданку, которая ввезла авто на "еврономерах" по паспорту Венгрии

Граждане нерезиденты имеют право на временный ввоз в Украину транспортных средств без уплаты таможенных платежей. Граждане резиденты имеют право ввезти автомобиль в Украину после уплаты всех таможенных платежей. Поэтому в целях льготного ввоза автомобилей отдельные граждане используюсь схему двойного гражданства. Однако эта схема противоречит законодательству Украины.

Об этом пишет Дорожный Адвокат.

В течение 2018-2020 годов гражданка ввозила на территорию Украины автомобили разных марок. Ввоз происходил в режиме в «временный ввоз до 1 года» без уплаты таможенных платежей.

В качестве основания для освобождения от налогообложения гражданка предъявляла паспорт гражданки Венгрии. При этом отмечала на таможне адрес проживания на территории иностранного государства.

В дальнейшем один из автомобилей «VW Golf», которые ввозились в Украину в режиме временного ввоза, гражданка решила растаможить. При подаче документов на растаможивание гражданка подала уже паспорт гражданина Украины, чем подтвердила, что является одновременно гражданином Украины.

Позже этой гражданкой было ввезено другое транспортное средство «Skoda Octavia» в режиме «временный ввоз до 1 года». При этом гражданка подала при ввозе снова паспорт гражданки Венгрии и заявила адрес проживания на территории Словакии.

Во время проверки документов при ввозе данного автомобиля на территорию Украины, работник таможни установил, что ранее эта же гражданка предъявляла паспорт гражданина Украины. На запрос таможни Государственной миграционной служба Украины подтвердила, что место проживания гражданки зарегистрировано в Украине. Фактически таможня установила наличие у гражданки двух паспортов – Венгрии и Украины.

С учетом данной информации таможня сделала вывод, что гражданка является резидентом и соответственно не освобождается от налогообложения при ввозе автомобиля в режиме временного ввоза. К тому же таможня установила, что указанная гражданка явлвется еще и государственным служащим.

По результатам проверки в отношении данной гражданки таможня вынесла постановление о наложении штрафа за нарушение таможенных правил на основании ст.485 Таможенного кодекса в размере 220 тыс. грн.

Гражданка обжаловала постановление таможни в суде. Рассматривая материалы дела, суд отметил, что таможня не доказала должным образом, что гражданка является нерезидентом. В решении суд указал, что «такие доводы могут иметь место только в случае документального подтверждения наличия соответствующих записей в паспорте».

На этом основании суд признал постановление таможни о нарушении таможенных правил неправомерным и отменил штраф в размере 220 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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