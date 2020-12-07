Мировая экономика потеряла более триллиона долларов из-за хакерских атак - отчет

Потери мировой экономики из-за киберпреступлений и обеспечения защиты от них превысили триллион долларов. Еще два года назад эта сумма составляла около 600 миллиардов долларов. И с развитием киберпреступности эти потери увеличились более чем в два раза.

Об этом говорится в совместном отчете компании-производителя антивирусного программного обеспечения McAfee и Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Так, организации по всему миру потеряли примерно 945 миллиардов долларов из-за хакерских атак и еще 145 миллиардов из-за дополнительных расходов на кибербезопасность.

Опубликованный анализ создавали на основе данных, собранных компанией по маркетинговым исследованиям Vanson Bourne, которая специализируется на технологиях.

Исследователи провели опрос 1500 межотраслевых представителей IT и директивных органов компаний с формированием репрезентативной выборки, а также провели интервью с чиновниками, использовали открытые данные госорганов и доходов МВФ.

Всего 4% опрошенных организаций заявили, что не имели никаких инцидентов с кибербезопасностью в 2019 году. Остальные рассказывали об убытках от вредного или шпионского программного обеспечения.

В то же время 92% респондентов заявляли, что кроме денежных потерь они несли потери производительности труда и рабочего времени. Наиболее продолжительный средний перерыв в работе из-за кибератак составлял 18 часов, что наносило организациям в среднем более полумиллиона долларов убытков.

Авторы исследования говорят, что значительное увеличение кибератак можно объяснить, с одной стороны, более быстрой и точной реакцией на кибератаки (то есть эти атаки чаще фиксируют), а с другой – повышением уровня самих хакеров.

Также во время пандемии люди значительно увеличили свою активность в сети, что дает преступникам больше возможностей для работы.

Например, за последний год все больше кибератак было направлено на организации, для которых перерыв в работе критичен, например медицинские учреждения и государственные учреждения.