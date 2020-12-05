По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (51,915 млн грн и 49,907 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 46), максимальный курс продажи доллара 28,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,51-28,52 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 102 активные заявки по доллару на сумму 101,822 грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,4500 – 7 777
28,4000 – 2 222
28,2500 – 30 000
28,2500 – 10 000
28,2100 – 50 000
28,2100 – 111 111
28,2000 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2000 – 15 000
28,2000 – 10 000
28,2000 – 20 000
28,2300 – 5 000
28,2300 – 100 000
28,2300 – 33 333
28,2300 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2498 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1915 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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