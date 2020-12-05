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Бразильская авиакомпания первой в мире возобновляет полеты на Boeing 737 MAX

Бразильская авиакомпания первой в мире возобновляет полеты на Boeing 737 MAX

Бразильская авиакомпания Gol Linhas Aereas заявила, что первой в мире возобновляет коммерческие полеты на самолетах Boeing 737 MAX.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что первый полет запланирован на 9 декабря.

В Gol Linhas Aereas ожидают, что все 7 самолетов 737 MAX, которые сейчас есть в ее флоте, полностью вернутся в эксплуатацию до конца декабря.

“Сообщение от Gol Linhas Aereas поступило менее чем через неделю после того, как American Airlines Group Inc осуществила первый рейс на 737 MAX с представителями СМИ – перевозчики стремятся продемонстрировать, что переработанный самолет является безопасным после 20-месячного запрета на эксплуатацию”, – пишет Reuters.

Перед тем как вернуть в эксплуатацию 737 MAX, Gol провела подготовку 140 пилотов совместно с Boeing, соблюдая все технические и оперативные требований в соответствии с утвержденным планом Федерального управления гражданской авиации США и Национального агентства гражданской авиации Бразилии.

Первые рейсы будут осуществляться на маршрутах из и в хаб компании в Сан-Паулу.

По материалам Економічна Правда
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