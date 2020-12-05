В бюджет поступило еще 1,6 миллиона штрафов за перегруженные фуры

С 30 ноября по 6 декабря инспекторы “Укртрансбезопасности” в сотрудничестве с Нацполицией проверили почти 12 тысяч транспортных средств и начислили 1,6 млн грн платы за перегруз.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Больше всего платы за перегруз в течение последней недели было начислено в Одесской, Николаевской и Киевской областях. Также в течение этой недели повысились показатели эффективности габаритно-весового контроля в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Мы не только усиливаем проверки ГВК, но и продолжаем работать над реформированием и цифровизацией всей отрасли», – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

ТОП-3 нарушителей габаритно-весовых норм за 30 ноября – 6 декабря:

1. На автодороге Р-03 – авто Volvo (перевозчик – ООО «им. А.Г. Бузницкого») с перегрузкой на 26%. Общий вес транспортного средства составил 50,48 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 2856,50 евро.

2. В Киеве на ул. Стройиндустрии – авто MAN (перевозчик – ООО «ЮГ-Логистик») с перегрузкой на 33%. Общий вес транспортного средства составил 53,08 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1451,52 евро.

3. На М-14 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО «СПМК-17») с перегрузкой на 20%. Общий вес транспортного средства составил 48 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 196,98 евро.