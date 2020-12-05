НБУ усилит контроль за качеством отчетности небанковских финучреждений

Национальный банк планирует усилить контроль за качеством отчетности небанковских финансовых учреждений.

Об этом говорится в Обзоре небанковского финсектора, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что с ослаблением карантина возобновились объемы операций небанковских финансовых учреждений. Их рост будет продолжаться, уверены в НБУ.

В сообщении отмечается, что, как и раньше, особое внимание Национального банка будет приковано к небанковским финучреждениям, нарушающим минимальные требования: им необходимо принять меры, чтобы улучшить показатели деятельности.

Значительное беспокойство НБУ вызывают и компании, которые через манипуляции показателями отчетности демонстрируют лишь формальное выполнение требований, не имея достаточного запаса платежеспособности. Чтобы выявить и устранить эти проблемы, регулятор планирует ужесточить контроль за качеством отчетности.