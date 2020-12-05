0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

НБУ усилит контроль за качеством отчетности небанковских финучреждений

НБУ усилит контроль за качеством отчетности небанковских финучреждений

Национальный банк планирует усилить контроль за качеством отчетности небанковских финансовых учреждений.

Об этом говорится в Обзоре небанковского финсектора, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что с ослаблением карантина возобновились объемы операций небанковских финансовых учреждений. Их рост будет продолжаться, уверены в НБУ.

В сообщении отмечается, что, как и раньше, особое внимание Национального банка будет приковано к небанковским финучреждениям, нарушающим минимальные требования: им необходимо принять меры, чтобы улучшить показатели деятельности.

Значительное беспокойство НБУ вызывают и компании, которые через манипуляции показателями отчетности демонстрируют лишь формальное выполнение требований, не имея достаточного запаса платежеспособности. Чтобы выявить и устранить эти проблемы, регулятор планирует ужесточить контроль за качеством отчетности.

По материалам УАИБ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.