Сколько крупный бизнес перечислил в бюджет в этом году

Объем отчисленных налогов и сборов в госбюджет от крупных налогоплательщиков в январе-ноябре 2020 года составил 362,3 млрд грн.

Это на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Доля налоговых платежей от большого бизнеса составила 58,7% от налоговых платежей госбюджета по Украине. В том числе налог на прибыль равен 68,5%, налог на добавленную стоимость – 52%, акцизный налог – 97,3%.

В разрезе основных налогов госбюджет получил:

- 123,3 млрд грн – налога на добавленную стоимость;

- 64,9 млрд грн – налога на прибыль;

- 70 млрд грн – акцизного налога.

Отмечается значительный рост поступлений по акцизному налогу, которого с начала 2020 года уплачено на 9,2 млрд грн или на 15,2% больше, чем за январь-ноябрь 2019-го.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Кому предоставляется помощь: застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, работа которых временно остановлена ​​в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных с целью предотвращения СОVID -19;