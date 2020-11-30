Сколько крупный бизнес перечислил в бюджет в этом году

Объем отчисленных налогов и сборов в госбюджет от крупных налогоплательщиков в январе-ноябре 2020 года составил 362,3 млрд грн.
Это на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Доля налоговых платежей от большого бизнеса составила 58,7% от налоговых платежей госбюджета по Украине. В том числе налог на прибыль равен 68,5%, налог на добавленную стоимость – 52%, акцизный налог – 97,3%.
В разрезе основных налогов госбюджет получил:
- 123,3 млрд грн – налога на добавленную стоимость;
- 64,9 млрд грн – налога на прибыль;
- 70 млрд грн – акцизного налога.
Отмечается значительный рост поступлений по акцизному налогу, которого с начала 2020 года уплачено на 9,2 млрд грн или на 15,2% больше, чем за январь-ноябрь 2019-го.
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