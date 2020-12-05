Гетманцев призвал повысить тариф на электроэнергию для украинцев

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей должны быть рыночными, а те, кто не в состоянии их оплачивать, должны получать государственную поддержку в виде субсидии.

Об этом в эфире телеканала “Украина24” сообщил председатель налогового и таможенного комитета Совета Даниил Гетманцев.

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“Цена должна быть рыночной, а люди, которые нуждаются в субсидии, должны справедливо получать помощь от государства. А не дотировать абсолютно всех, и богатых, и бедных, лишь бы это было популярно и мы не принимали какие-то решения, за которые будут власть критиковать. Поэтому я думаю, что это решение стоит продискутировать. Я бы со своей стороны его поддержал”, – отметил Гетманцев.

По его словам, сейчас из-за искусственно заниженного тарифа, государство дотирует как состоятельные слои населения, так и бедные.

“Наше государство помогает всем, и мне, и вам – всем без исключения, дотируя тариф. Я считаю, что помогать надо тем, кто нуждается в этой помощи, малообеспеченным, людям, которые имеют право на получение субсидии, через механизм субсидии”, – подчеркнул Гетманцев.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт.ч в другой объем месячного потребления, в более чем четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.