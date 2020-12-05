Зарплата Кличко и его заместителей: сколько за ноябрь получили киевские чиновники

Действующий мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко за ноябрь получил на 7 тысяч гривен меньше, чем за предыдущий месяц. Его заработная плата составила 30 222 грн.

Об этом 44.ua сообщили в Киевсовете в ответ на информационный запрос портала 44.ua.

За октябрь глава столицы получил 37,1 тысяч грн. Заместители председателя Киевской городской госадминистрации Александр Густелев получил 15 125 тысяч грн, Валентин Мондриевский – 15 125, Вячеслав Непол – 8642, Петр Пантелеев – более 12 964.

Заместители председателя по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Александр Харченко и Марина Хонда получили за ноябрь по 15 125 гривен.



Таблица: 44.ua