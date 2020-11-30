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Штрафы до 8500 гривен: комитет Рады поддержал закон о запрете пластиковых пакетов

Штрафы до 8500 гривен: комитет Рады поддержал закон о запрете пластиковых пакетов

В Украине хотят штрафовать за использование пластиковых пакетов.

Об этом сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на своей странице в FACEBOOK

“Только что депутатами парламентского Комитета был поддержан законопроект №2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины» для рассмотрения во втором чтении и принятия его Верховной Радой в целом”, – говорится в сообщении.

По его словам, каждую секунду в мире используется 160 тысяч пластиковых пакетов.

“Только представьте масштаб пластика, который попадает в окружающую среду. Ведь только около 1% таких пакетов может перерабатываться. Отказ от пакетов это и есть тот самый «маленький-большой шаг» навстречу чистой планете”, – заявил депутат.

Что предлагают запретить:

  • сверхлегкие пластиковые пакеты;
  • легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм;
  • оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.

Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Штрафы:

  • распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен;
  • за повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

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По материалам Finance.UA
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