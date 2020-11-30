Банки уже выдали «Доступных кредитов» на 14,6 млрд грн

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 275 кредитов на общую сумму свыше 520 миллионов гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов.

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 6334 займа на общую сумму в 14,674 миллиарда гривен. Из них 10,015 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,824 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,835 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

25,38% (132 миллиона гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 22,88% (119 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 51,73% (269 миллионов гривен).



Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины принял изменения в Порядок предоставления государственной поддержки микропредпринимательства и малого предпринимательства, согласно которому реализуется программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Соответствующее решение было принято 9 октября.

По кредитам в Украине не платит каждый второй заемщик. Доля неработающих кредитов в целом по банковской системе за август сократилась на 0,07% по сравнению с июлем, до 48,05%.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.