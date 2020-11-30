0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Банки уже выдали «Доступных кредитов» на 14,6 млрд грн

Банки уже выдали «Доступных кредитов» на 14,6 млрд грн

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 275 кредитов на общую сумму свыше 520 миллионов гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов.

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 6334 займа на общую сумму в 14,674 миллиарда гривен. Из них 10,015 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,824 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,835 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

25,38% (132 миллиона гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 22,88% (119 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 51,73% (269 миллионов гривен).


Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины принял изменения в Порядок предоставления государственной поддержки микропредпринимательства и малого предпринимательства, согласно которому реализуется программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Соответствующее решение было принято 9 октября.
  • По кредитам в Украине не платит каждый второй заемщик. Доля неработающих кредитов в целом по банковской системе за август сократилась на 0,07% по сравнению с июлем, до 48,05%.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.