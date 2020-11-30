Банки уже выдали «Доступных кредитов» на 14,6 млрд грн

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 275 кредитов на общую сумму свыше 520 миллионов гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов.
С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 6334 займа на общую сумму в 14,674 миллиарда гривен. Из них 10,015 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,824 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,835 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.
25,38% (132 миллиона гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 22,88% (119 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 51,73% (269 миллионов гривен).
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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