Украина - на 58 месте в мировом рейтинге скорости интернета

В мировом рейтинге скорости интернета Украина занимает 58-ю строчку по скорости кабельного интернета.

Об этом сообщает Speedtest Global Index.

В октябре этого года скорость кабельного интернета в Украине составляла 61,78 Мбит в секунду.

Первое место по скорости интернета занимает Южная Корея (162,40 Мбит/с), на втором месте Китай (140,74 Мбит/с). Тройку замыкают Объединенные Арабские Эмираты с 117,84 Мбит/с.

Отмечается, что скорость мобильного интернета в Украине составляет (25,15 Мбит/с).

Всего в рейтинге 176 стран мира.