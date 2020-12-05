Украина - на 58 месте в мировом рейтинге скорости интернета

В мировом рейтинге скорости интернета Украина занимает 58-ю строчку по скорости кабельного интернета.
Об этом сообщает Speedtest Global Index.
В октябре этого года скорость кабельного интернета в Украине составляла 61,78 Мбит в секунду.
Первое место по скорости интернета занимает Южная Корея (162,40 Мбит/с), на втором месте Китай (140,74 Мбит/с). Тройку замыкают Объединенные Арабские Эмираты с 117,84 Мбит/с.
Отмечается, что скорость мобильного интернета в Украине составляет (25,15 Мбит/с).
Всего в рейтинге 176 стран мира.
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