0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 138 0

В Audi представили автомобильное освещение нового поколения (фото)

В Audi представили автомобильное освещение нового поколения (фото)

Немецкая компания Audi представила новые технологии автомобильного освещения.

По сравнению с галогенными лампами, которые устанавливались на автомобили всего несколько десятилетий назад, новейшие фары Audi DML похожи на что-то из “Звездных войн”. Они могут ярко освещать дорогу впереди широкой полосой света, но выборочно затемнять определенные области этого поля, чтобы не ослеплять водителей на встречной полосе.

Также они могут обнаруживать и выборочно освещать пешеходов, которые находятся рядом с проезжей частью, и опускать лучи, когда вы подъезжаете к остановившемуся автомобилю.

Каждая лампа оснащена цифровым микрозеркалом DMD. Эти маленькие чипы украшены 1,3 миллионами крошечных зеркал, длина которых составляет всего несколько сотых миллиметра. Используя электростатические поля, их можно регулировать до 5000 раз в секунду, благодаря чему они могут включать или выключать те части поля, которые они освещают. Эти фары также работают с фронтальной камерой автомобиля, которая предупреждает о выезде с полосы движения.

В настоящее время в США и Европе лампы Audi DML доступны только на полностью электрических кроссоверах E-Tron и E-Tron Sportback в качестве опции за 3000 долларов на моделях Prestige высшего уровня.

Помимо ультрасовременных фар инженеры Audi также работали над изобретением задних фонарей. Цифровые OLED-лампы доступны на внедорожнике Q5. Они позволяют водителям повысить безопасность на дороге. Фонарь состоит из трех блоков, каждый из которых включает шесть отдельных элементов. Конфигурация может меняться на ходу в зависимости от режима движения, а при критическом приближении другого автомобиля сзади автоматически загорятся все секции.

В будущем задняя светотехника будет включать в себя более 60 OLED-сегментов, что позволит не только расширить вариативность дизайна, но и внедрить новые функции.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.