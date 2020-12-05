В Audi представили автомобильное освещение нового поколения (фото)

Немецкая компания Audi представила новые технологии автомобильного освещения.
По сравнению с галогенными лампами, которые устанавливались на автомобили всего несколько десятилетий назад, новейшие фары Audi DML похожи на что-то из “Звездных войн”. Они могут ярко освещать дорогу впереди широкой полосой света, но выборочно затемнять определенные области этого поля, чтобы не ослеплять водителей на встречной полосе.
Также они могут обнаруживать и выборочно освещать пешеходов, которые находятся рядом с проезжей частью, и опускать лучи, когда вы подъезжаете к остановившемуся автомобилю.
Каждая лампа оснащена цифровым микрозеркалом DMD. Эти маленькие чипы украшены 1,3 миллионами крошечных зеркал, длина которых составляет всего несколько сотых миллиметра. Используя электростатические поля, их можно регулировать до 5000 раз в секунду, благодаря чему они могут включать или выключать те части поля, которые они освещают. Эти фары также работают с фронтальной камерой автомобиля, которая предупреждает о выезде с полосы движения.
В настоящее время в США и Европе лампы Audi DML доступны только на полностью электрических кроссоверах E-Tron и E-Tron Sportback в качестве опции за 3000 долларов на моделях Prestige высшего уровня.
Помимо ультрасовременных фар инженеры Audi также работали над изобретением задних фонарей. Цифровые OLED-лампы доступны на внедорожнике Q5. Они позволяют водителям повысить безопасность на дороге. Фонарь состоит из трех блоков, каждый из которых включает шесть отдельных элементов. Конфигурация может меняться на ходу в зависимости от режима движения, а при критическом приближении другого автомобиля сзади автоматически загорятся все секции.
В будущем задняя светотехника будет включать в себя более 60 OLED-сегментов, что позволит не только расширить вариативность дизайна, но и внедрить новые функции.
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