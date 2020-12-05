Kia и Hyundai отзывают сотни тысяч авто

Южнокорейские автопроизводители Kia и Hyundai отзывают в общей сложности более 400 тысяч автомобилей из-за риска возгорания двигателя.
Об этом сообщает Car Buzz.
Kia отзовет у США 295 тысяч автомобилей, а Hyundai – 129 тысяч. В Kia заявили, что двигатель может загореться во время движения, однако до сих пор не известна причина.
А в Hyundai утверждают, что досрочный износ подшипника штока в двигателе может повредить сам двигатель и спровоцировать возгорание.
В Kia речь идет о моделях: 2011-2013 Kia Optima Hybrid, 2012 Sportage, 2012-2013 Sorento, 2012-2013 Forte и Forte Koup, 2014-2015 Forte, Forte Koup и Soul.
В то же время, у Hyundai будут отозваны модели автомобилей 2015-2016 Veloster, 2012 Santa Fe, 2011-2013 Sonata Hybrid и 2016 Sonata Hybrid.
Отмечается, что компании уже поручили дилерским центрам осмотреть отсек двигателя на предмет утечек топлива или масла, провести испытание двигателя, сделать любой необходимый ремонт, который в некоторых случаях может предусматривать полную замену двигателя.
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