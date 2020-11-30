Раде предлагают приравнять должников по "коммуналке" к алиментщикам

В парламенте зарегистрировали проект постановления о принятии за основу законопроекта №3613, которым, среди прочего, вводятся ограничения к должникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги, наподобие мер к должникам-алиментщикам. Также проект постановления №3613/П зарегистрировала на прошлой неделе председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
Напомним, сам законопроект подали в Раду еще в июне этого года, в сентябре он был включен в повестку дня, но потом его притормозили.
Что предусмотрено законопроектом:
В случае незаключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей, задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 октября 2020 года, удерживается по решению суда.
Какую информацию опровергают в правительстве:
Также сообщается, что запрет на выезд за границу, пользование транспортными средствами и оружием не начнет действовать сразу с принятием Закона.
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