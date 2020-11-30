Раде предлагают приравнять должников по "коммуналке" к алиментщикам

В парламенте зарегистрировали проект постановления о принятии за основу законопроекта №3613, которым, среди прочего, вводятся ограничения к должникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги, наподобие мер к должникам-алиментщикам. Также проект постановления №3613/П зарегистрировала на прошлой неделе председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Напомним, сам законопроект подали в Раду еще в июне этого года, в сентябре он был включен в повестку дня, но потом его притормозили.

Что предусмотрено законопроектом:

введение обязательной реструктуризации задолженности населения (если задолженность превышает сумму, определенную правительством по каждому виду жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 01 октября 2020 года) сроком до 5 лет при условии, что общая сумма платежей не должна превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих какие-либо виды социальной помощи;

на потребителей, которые заключили договор о реструктуризации задолженности, распространяется действующий порядок начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для оплаты текущих платежей;

вводятся определенные временные ограничения к должникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги. В частности, по решению суда может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользования оружием, охота.

В случае незаключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей, задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 октября 2020 года, удерживается по решению суда.

Какую информацию опровергают в правительстве:

ранее в СМИ появилась информация о том, что согласно зарегистрированному законопроекту, за коммунальные долги будут отбирать квартиру. В то же время, в правительстве утверждают, что это не соответствует действительности;

по данным Министерства развития общин и территорий, Законом Украины “Об исполнительном производстве” предусмотрено, что в случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января 2020 года – это 94 460 гривен), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором находится такое жилье, не производится;

в правительстве также опровергают информацию об обязательном взыскании 50% заработной платы. Отмечается, что по решению суда может быть удержано 50%, но до суда можно и не доходить, а ограничиться договором реструктуризации.

Также сообщается, что запрет на выезд за границу, пользование транспортными средствами и оружием не начнет действовать сразу с принятием Закона.

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