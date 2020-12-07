0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 785 0

Что делать, если терминал «съел» деньги и не пополнил счет

Что делать, если терминал «съел» деньги и не пополнил счет

Внесли деньги на банковскую карту, а на счету ничего не изменилось – что делать в подобных ситуациях.

Пример. Студентка Лина решила положить 1300 наличных гривен на карту, чтобы заплатить за съемную квартиру. Для этого девушка воспользовалась терминалом банка. Тот забрал деньги и завис. И, как утверждает Лина, на карте деньги не появились. На терминале однако сразу высветилась инструкция. В ней было сказано: позвонить в банк и попросить вернуть деньги.

Сначала на горячей линии банка пообещали разобраться и помочь. Но уже через сутки там сообщили, что по результатам инкассации якобы не заметили, чтобы Лина вносила средства. Когда в банк обратились журналисты, ответили, что проблема может быть в техническом сбое. Например, мог пропасть интернет в терминале.

Лине в результате деньги вернули.

Совет юристов. В похожих ситуациях юристы рекомендуют не ограничиваться звонками на горячую линию. Руководитель юротдела проекта USAID “Трансформация финансового сектора” советует:

  • писать официальную жалобу и регистрировать ее в отделении банка или отправлять по почте;
  • хранить все квитанции о попытках провести операцию в терминале;
  • звонить на горячую линию, писать в мессенджерах.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.