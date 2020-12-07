Что делать, если терминал «съел» деньги и не пополнил счет

Внесли деньги на банковскую карту, а на счету ничего не изменилось – что делать в подобных ситуациях.

Пример. Студентка Лина решила положить 1300 наличных гривен на карту, чтобы заплатить за съемную квартиру. Для этого девушка воспользовалась терминалом банка. Тот забрал деньги и завис. И, как утверждает Лина, на карте деньги не появились. На терминале однако сразу высветилась инструкция. В ней было сказано: позвонить в банк и попросить вернуть деньги.

Сначала на горячей линии банка пообещали разобраться и помочь. Но уже через сутки там сообщили, что по результатам инкассации якобы не заметили, чтобы Лина вносила средства. Когда в банк обратились журналисты, ответили, что проблема может быть в техническом сбое. Например, мог пропасть интернет в терминале.

Лине в результате деньги вернули.

Совет юристов. В похожих ситуациях юристы рекомендуют не ограничиваться звонками на горячую линию. Руководитель юротдела проекта USAID “Трансформация финансового сектора” советует:

писать официальную жалобу и регистрировать ее в отделении банка или отправлять по почте;

хранить все квитанции о попытках провести операцию в терминале;

звонить на горячую линию, писать в мессенджерах.

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