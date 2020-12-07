Куда обращаться потребителю, который получает газ низкого качества

Часто население жалуется на то, что вода в чайнике долго закипает, а огонь в конфорке горит странным желтым или красным цветом. Тогда люди убеждены, что виноваты в этом поставщики. Но на самом деле газоснабжающие компании не имеют никакого влияния на качество газа. За качество газа отвечает облгаз.
Об этом пишет ТСН.ua.
Как отмечается, цвет пламени, которым горит газ, зависит больше не от самого газа, а от условий, в которых он сжигается. От достаточного притока воздуха в помещение, в котором сжигается газ, от влажности этого воздуха, от чистоты приборов и многих других факторов.
Если у потребителя возникает обоснованное подозрение, что газ некачественный или давление газа в распределительной сети ненадлежащее, то эти вопросы должны решить специалисты облгаза.
Как действовать в этой ситуации:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Абонентская плата за воду может вырасти: какие показатели входят в тарифВчера, 16:00 - 2965 8
Продажи электромобилей в Украине упалиПозавчера, 20:02 - 796 8
В Минэкономики рассказали, как ФЛП получить "карантинные" 8 тысяч гривенВчера, 11:02 - 1542 6
Россия возобновила строительство "Северного потока-2"Вчера, 19:40 - 466 3
Visa и monobank запустили продажу платежных карт на кассах супермаркетов NovusВчера, 16:15 - 2544 3
Абонентская плата за воду может вырасти: какие показатели входят в тарифВчера, 16:00 - 2965 8
Visa и monobank запустили продажу платежных карт на кассах супермаркетов NovusВчера, 16:15 - 2544 3
В Киеве закрылась известная сеть пабовВчера, 18:30 - 1621 2
Украина попала в ТОП-10 стран с самым заметным ростом цен на жильеВчера, 17:02 - 1430
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 1429
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 669 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 882
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1239 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3045 10
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3723 7