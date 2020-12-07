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Куда обращаться потребителю, который получает газ низкого качества

Куда обращаться потребителю, который получает газ низкого качества

Часто население жалуется на то, что вода в чайнике долго закипает, а огонь в конфорке горит странным желтым или красным цветом. Тогда люди убеждены, что виноваты в этом поставщики. Но на самом деле газоснабжающие компании не имеют никакого влияния на качество газа. За качество газа отвечает облгаз.

Об этом пишет ТСН.ua.

Как отмечается, цвет пламени, которым горит газ, зависит больше не от самого газа, а от условий, в которых он сжигается. От достаточного притока воздуха в помещение, в котором сжигается газ, от влажности этого воздуха, от чистоты приборов и многих других факторов.

Если у потребителя возникает обоснованное подозрение, что газ некачественный или давление газа в распределительной сети ненадлежащее, то эти вопросы должны решить специалисты облгаза.

Как действовать в этой ситуации:

  • сперва можно посмотреть, не загрязнена ли газовая плита. Для этого нужно почистить сопло горелки. Делать такую ​​чистку самостоятельно не рекомендуется – лучше позвонить по номеру газовой службы 104 и вызвать специалистов;
  • также полезно проветривать квартиру, это может помочь решить проблему низкого качества газа. Дело в том, что голубое топливо может плохо гореть из-за нехватки кислорода на кухне;
  • если все эти меры не принесли ожидаемого эффекта, причина плохого горения газа заключается в недостаточном давлении в системе. За этот процесс также отвечает облгаз.

Справка Finance.ua:

  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена повысить тарифы на услуги 21 газораспределительной компании в среднем на 50%.
  • По данным статистического ведомства ЕС, выраженные в евро средние цены на газ для домашних хозяйств в первой половине 2020 года были самыми низкими в Латвии, Венгрии и Румынии (3,2 евро за 100 кВт/ч) и Литве (3,6 евро), а самыми высокими – в Нидерландах (10,0 евро), Швеции (9,8 евро), Франции (7,9 евро) и Дании (7,5 евро).
  • Высокая цена природного газа от газсбытов связана не с источником получения газа, а с желанием иметь высокую маржу.

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По материалам Finance.UA
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