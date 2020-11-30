Порядок выплаты государственного пособия в размере 8 тыс. грн

Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер. Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.
Кому предоставляется пособие:
Выплата единовременной материальной помощи производится на основании заявления, поданного застрахованным лицом до 21 декабря 2020 года включительно.
Как будет происходить идентификация застрахованного лица:
В заявлении о выплате единовременной материальной помощи указывается:
Напомним, 4 декабря Верховная Рада в целом одобрила законопроект №4429, согласно которому физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен.
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