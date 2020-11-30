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Порядок выплаты государственного пособия в размере 8 тыс. грн

Порядок выплаты государственного пособия в размере 8 тыс. грн

Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер. Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.

Кому предоставляется пособие:

  • застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, работа которых временно остановлена ​​в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных с целью предотвращения СОVID-19;
  • физическим лицам – предпринимателям, экономическая деятельность которых приостановлена ​​и она соответствует Перечню основных видов экономической деятельности, утвержденному постановлением Кабинета министров.

Выплата единовременной материальной помощи производится на основании заявления, поданного застрахованным лицом до 21 декабря 2020 года включительно.

Как будет происходить идентификация застрахованного лица:

  • путем использования квалифицированной электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или иного средства идентификации личности, которое позволяет однозначно идентифицировать заявителя, в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг “Портал Дія”, в том числе с использованием мобильного приложения “Дія”.

В заявлении о выплате единовременной материальной помощи указывается:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, его дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта;
  • адрес местожительства;
  • подтверждение соответствия застрахованного лица критериям, предусмотренным частями первой и второй статьи 2 закона, производится путем проставления соответствующей отметки заявителем;
  • номер банковского счета для выплаты единовременной материальной помощи – по стандарту IBAN.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада в целом одобрила законопроект №4429, согласно которому физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен.

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По материалам Finance.UA
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