Кулеба: КСУ поставил Украину на край пропасти в вопросе безвиза, но это позади

Конституционный суд своим решением поставил Украину на край пропасти в вопросе безвизового режима с Европейским союзом. Однако наша страна уже отошла от края этой пропасти.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью.
“В день провозглашения решения Конституционного суда КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано “потеря безвиза”. И пальцы уже висели над пропастью”, – отметил Кулеба.
Однако это уже позади благодаря ряду решений руководства страны.
“Благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти. Но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза”, – сказал глава МИД.
Он отметил, что Украина ранее передала национальный доклад относительно выполнения условий по либерализации визового режима.
“Сейчас ждем реакции партнеров. Но даже их возможная констатация, которой, я уверен, удастся избежать, не была бы потерей безвиза, потому что решение о лишении безвиза – это политическое решение. Могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария”, – заявил Кулеба.
Напомним, в начале ноября замруководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что по состоянию на сейчас угрозы безвизовому режиму с ЕС нет. Вопрос, который возник после решения КСУ по декларированию, был снят.
27 октября КСУ отменил ответственность за недостоверное декларирование.
После этого Кулеба заявил о возможности потери безвиза с ЕС из-за решения КСУ.
В то же время в “Слуге народа” заявляли об отсутствии сигналов от международных партнеров об отмене безвиза с Евросоюзом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подтверждение дохода при покупке квартирыВчера, 09:20 - 72598 14
В Украине может подорожать доставка газа потребителям3 ч. назад - 442 4
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1329 3
Помощь бизнесу: требования и условия получения выплат3 ч. назад - 485 2
Blacklist: в столице хотят создать список проблемных строекВчера, 20:20 - 477 2
Через какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДДВчера, 12:11 - 21789 2
Как получить компенсацию за лечение от коронавируса - ответ МОЗВчера, 16:01 - 2303 1
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1329 3
Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года2 ч. назад - 1172
Коммуналка, транспорт, еда: на что тратят больше всего жители ЕСВчера, 14:15 - 1064
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)45 мин. назад - 11
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)Позавчера, 11:00 - 449
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2208 4
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3296 7
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1111