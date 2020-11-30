СБУ разоблачила коррупционную схему на закупках военного обмундирования (фото)

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили командование одной из воинских частей, дислоцированных в Полтавской области, на растрате бюджетных денег при госзакупках военного имущества, сообщает СБУ.
По предварительным данным следствия, должностные лица организовали механизм получения неправомерной выгоды через приобретение защитных элементов военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам. Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры они создали искусственные условия.
Установлено, что «разница» в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции была присвоена фигурантами.
Во время обысков на территории военной части правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности. Также изъяты контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям.
По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб в размере более 1 миллион гривен.
Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.
В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины ведутся следственные действия.
Фото: СБУ
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с военной прокуратурой Полтавского гарнизона Центрального региона и следователями Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
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