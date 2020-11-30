0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 171 0

СБУ разоблачила коррупционную схему на закупках военного обмундирования (фото)

СБУ разоблачила коррупционную схему на закупках военного обмундирования (фото)

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили командование одной из воинских частей, дислоцированных в Полтавской области, на растрате бюджетных денег при госзакупках военного имущества, сообщает СБУ.

По предварительным данным следствия, должностные лица организовали механизм получения неправомерной выгоды через приобретение защитных элементов военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам. Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры они создали искусственные условия.

Установлено, что «разница» в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции была присвоена фигурантами.

Во время обысков на территории военной части правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности. Также изъяты контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям.

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб в размере более 1 миллион гривен.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины ведутся следственные действия.

Фото: СБУ

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с военной прокуратурой Полтавского гарнизона Центрального региона и следователями Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.