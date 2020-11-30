Международные резервы Украины падают третий месяц подряд

Размер международных резервов Украины в течение ноября 2020 года сократился на 4,65 млн долларов. На 1 декабря размер резервов составил 26 135,74 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, с начала 2020 года резервы выросли на 3,3% (на 833,58 млн долларов). На 1 января года резервы составляли 25 302,16 млн долларов.
По данным НБУ, валютные поступления в пользу правительства в ноябре составили 355,5 млн долларов, в том числе 345,5 млн долларов – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 319,6 млн долларов.
Отметим, в течение ноября 2020 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов и купил за месяц 41,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным – минус 29,0 млн долларов,
Напомним, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года до 29,1 млрд долларов. В июле НБУ ожидал объем резервов на уровне 29,8 млрд долларов.
Согласно прогнозу МВФ, международные резервы Украины сократятся до 19,3 млрд долларов на конец 2020 года (с 25,3 млрд долларов в 2019 году).
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