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Инвестфонд Хомутынника продал 20% нефтегазовой компании JKX

Инвестфонд Хомутынника продал 20% нефтегазовой компании JKX

Инвестиционный фонд Виталия Хомутынника Cascade продал фонду Bridgewater 20% акций нефтегазовой компании JKX Oil&Gas.

Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи, пишет “Интерфакс-Украина”.

В 2019 году JKX получила $22,21 млн чистой прибыли, что на 45,6% лучше показателя 2018 года. Повышение прибыльности связано с увеличением выручки на 9,6% – до $101,74 млн.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов. Принадлежащая JKX “Полтавская газонефтяная компания” (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.

Как известно, крупнейшим акционером JKX является Eclairs Group, который владеет 27,54% акций.

По материалам РБК-Украина
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