Украинские электробайки стали использовать в Мексике (фото)

Украинский стартап Delfast подписал контракт с мексиканской полицией на поставку электробайков отечественного производства.

Об этом в Facebook рассказал основатель стартапа Даниил Тонкопий.

По его словам, электробайки TopCop, произведенные украинским стартапом Delfast, уже приняты в эксплуатацию полицией города Мехикали.

В центре населенного пункта, как рассказывает Тонкопий, на дежурство были поставлены три электробайка.

“Ура! Электробайки TopCop встали на боевое дежурство в полицию Мексики! На фотографии – мэр города Мехикали Бажа Калифорния, госпожа Марина дель Пилар Авила Олмед принимает байки. Она сказала, что теперь в историческом центре города патрули будут ездить на экологически чистом транспорте. Горжусь невероятно!”, – написал основатель стартапа в своем Facebook.

Стоит отметить, что контракт на поставку экологического транспорта был подписан в конце 2019 года. Электробайк украинского производства Delfast установил в Киеве мировой рекорд по дальности езды на одном заряде – чуть более 367 километров.