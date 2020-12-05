Украинские электробайки стали использовать в Мексике (фото)

Украинский стартап Delfast подписал контракт с мексиканской полицией на поставку электробайков отечественного производства.
Об этом в Facebook рассказал основатель стартапа Даниил Тонкопий.
По его словам, электробайки TopCop, произведенные украинским стартапом Delfast, уже приняты в эксплуатацию полицией города Мехикали.
В центре населенного пункта, как рассказывает Тонкопий, на дежурство были поставлены три электробайка.
“Ура! Электробайки TopCop встали на боевое дежурство в полицию Мексики! На фотографии – мэр города Мехикали Бажа Калифорния, госпожа Марина дель Пилар Авила Олмед принимает байки. Она сказала, что теперь в историческом центре города патрули будут ездить на экологически чистом транспорте. Горжусь невероятно!”, – написал основатель стартапа в своем Facebook.
Стоит отметить, что контракт на поставку экологического транспорта был подписан в конце 2019 года. Электробайк украинского производства Delfast установил в Киеве мировой рекорд по дальности езды на одном заряде – чуть более 367 километров.
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