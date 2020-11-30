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"Антонов" впервые за 30 лет получит государственный заказ на самолеты

"Антонов" впервые за 30 лет получит государственный заказ на самолеты

Министерство обороны и госпредприятие “Антонов” в этом году подпишут контракт о поставке трех новых самолетов Ан-178 впервые за времена независимости Украины.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Радио Свобода.

“… думаю, что будет подписан контракт между Минобороны и ГП “Антонов” на три самолета Ан-178, что будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы никогда не заказывали новые самолеты. Я надеюсь, что такое событие, знаменательное в определенном смысле этого слова, все-таки состоится еще в этом году”, – заявил Уруский.

Он также добавил, что гособоронзаказ будет выполнен не только за счет заказа Ан-178.

“…Не только самолетов. Там речь идет и о ремонте бронетанковой техники. Речь идет также о возможной закупке артиллерийских систем”, – добавил Уруский.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП “Антонов”, входящем в состав госкорпорации “Укроборонпром”.

По материалам Економічна Правда
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