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В октябре украинцы уплатили 81% начисленных сумм за услуги ЖКХ - Госстат

В октябре украинцы уплатили 81% начисленных сумм за услуги ЖКХ - Госстат

В октябре 2020 года население Украины уплатило за жилищно-коммунальные услуги 9,0 млрд грн, или 81,2% начисленных за этот период сумм.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

*Задолженность по оплате за коммунальные услуги:

  • по оплате за поставку и распределение природного газа составляла 22,4 млрд грн;
  • за поставку тепловой энергии и горячей воды – 16,7 млрд грн;
  • за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,7 млрд грн;
  • за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд грн;
  • за поставки и распределение электрической энергии – 5,1 млрд грн;
  • за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд грн.


График: Госстат

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в октябре 2020 года с населением было заключено 4,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 36,3 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 24,0 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон, который защитит интересы потребителей и улучшит работу исполнителей коммунальных услуг.
  • Закон предусматривает упрощение процедуры заключения договоров с исполнителями услуг, уменьшение количества платежей в платежках.

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По материалам Finance.UA
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