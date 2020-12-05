В октябре украинцы уплатили 81% начисленных сумм за услуги ЖКХ - Госстат

В октябре 2020 года население Украины уплатило за жилищно-коммунальные услуги 9,0 млрд грн, или 81,2% начисленных за этот период сумм.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
*Задолженность по оплате за коммунальные услуги:
График: Госстат
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в октябре 2020 года с населением было заключено 4,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 36,3 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 24,0 млн грн.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине может подорожать доставка газа потребителямВчера, 09:45 - 1246 10
Дания прекратит добычу нефти и газа в Северном море до 2050 годаВчера, 05:18 - 609 7
Раде предлагают приравнять должников по "коммуналке" к алиментщикамВчера, 16:30 - 1411 6
Помощь бизнесу: требования и условия получения выплатВчера, 09:03 - 1376 4
Порядок выплаты государственного пособия в размере 8 тыс. грнВчера, 15:00 - 10835 3
Порядок выплаты государственного пособия в размере 8 тыс. грнВчера, 15:00 - 10835 3
Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января 2021 годаВчера, 11:00 - 10589
Вместе с финподдержкой бизнесу возобновят налоговые проверки: к кому придутВчера, 12:00 - 6087
Штрафы до 8500 гривен: комитет Рады поддержал закон о запрете пластиковых пакетовВчера, 17:47 - 2566 1
В Украине официально появилась новая банковская группа. Во главе – ЯрославскийВчера, 14:12 - 2128
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)Вчера, 12:17 - 214
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 627
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2372 4
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3380 7
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1145