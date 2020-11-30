Украина и Северная Македония установили регулярное авиасообщение

6 декабря 2020 года впервые в истории между Киевом и Северной Македонией было запущено прямое авиасообщение.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

“Мы продолжаем расширять свободу путешествий для украинцев. Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз. Впервые в истории полетел прямой рейс “Киев-Скопье”. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и контактов”, – написал Кулеба.

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Полеты между Киевом и Скопье будет выполнять украинская авиакомпания Windrose на самолетах Embraer 145. Также на маршруте задействуют АТR 72-600.

График рейсов:

рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям;

вылет из аэропорта Борисполь будет выполняться в 10:50, прилет в Скопье – в 12:00;

в обратном направлении самолет будет вылетать в 12:50, в Киев прилетать – в 16:10.

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