0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Украина и Северная Македония установили регулярное авиасообщение

Украина и Северная Македония установили регулярное авиасообщение

6 декабря 2020 года впервые в истории между Киевом и Северной Македонией было запущено прямое авиасообщение.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

“Мы продолжаем расширять свободу путешествий для украинцев. Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз. Впервые в истории полетел прямой рейс “Киев-Скопье”. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и контактов”, – написал Кулеба.

Читайте также: Туроператоров обязали указывать цену на путешествия в гривнах

Полеты между Киевом и Скопье будет выполнять украинская авиакомпания Windrose на самолетах Embraer 145. Также на маршруте задействуют АТR 72-600.

График рейсов:

  • рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям;
  • вылет из аэропорта Борисполь будет выполняться в 10:50, прилет в Скопье – в 12:00;
  • в обратном направлении самолет будет вылетать в 12:50, в Киев прилетать – в 16:10.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.