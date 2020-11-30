Кому повысили пенсии в декабре (инфографика)

С 1 декабря 2020 года украинским пенсионерам повысили пенсионные выплаты.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики на странице в FACEBOOK.
Так, среднюю пенсию украинцев с первой группой инвалидности повысили на 370,5 грн до 11 498,5 грн. При этом пенсионную выплату участников боевых действий увеличили на 94 грн до 2918,8 грн.
Также повышение получили и украинцы с минимальной выплатой на 57 грн – до 1769 грн.
Как выросли пенсионные выплаты инвалидам:
Инфографика: Минсоцполитики
Ранее Finance.ua писал, что с 1 декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии. Больше всего выиграли от повышения пенсий те, у кого они и так были высокими. Например, максимальная пенсия, составляет 10 минимальных (сейчас 17 690 грн), выросла сразу на 570 грн.
Минимальная пенсия для таких людей составит 2400 грн (40% от минимальной зарплаты, которая, согласно проекту госбюджета возрастет до 6000 грн).
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