Кому повысили пенсии в декабре (инфографика)

С 1 декабря 2020 года украинским пенсионерам повысили пенсионные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики на странице в FACEBOOK.

Так, среднюю пенсию украинцев с первой группой инвалидности повысили на 370,5 грн до 11 498,5 грн. При этом пенсионную выплату участников боевых действий увеличили на 94 грн до 2918,8 грн.

Также повышение получили и украинцы с минимальной выплатой на 57 грн – до 1769 грн.

Как выросли пенсионные выплаты инвалидам:

первая группа: +370,5 грн до 11 498,5 грн;

вторая группа: +299,2 грн до 9 287,2 грн;

Третья группа: +205,2 грн до 6 368,4 грн.



Инфографика: Минсоцполитики

Ранее Finance.ua писал, что с 1 декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии. Больше всего выиграли от повышения пенсий те, у кого они и так были высокими. Например, максимальная пенсия, составляет 10 минимальных (сейчас 17 690 грн), выросла сразу на 570 грн.

Справка Finance.ua:

В следующем году в правительстве планируют повышать пенсии в несколько этапов.

Так, уже с 1 января 2021 года возрастут пенсии, “привязанные” к минимальной зарплате. Это в первую очередь пенсии тех, кому исполнилось 65 лет и кто имеет страховой стаж 30 (женщины) или 35 лет (мужчины).

Минимальная пенсия для таких людей составит 2400 грн (40% от минимальной зарплаты, которая, согласно проекту госбюджета возрастет до 6000 грн).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫