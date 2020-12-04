Закон о ЖКХ: в Минрегионе рассказали, что изменится для потребителей

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон, который защитит интересы потребителей и улучшит работу исполнителей коммунальных услуг. Закон предусматривает упрощение процедуры заключения договоров с исполнителями услуг, уменьшение количества платежей в платежках.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украина.
*Пять ключевых изменений, предусмотренных законом:
Отныне количество платежей будет оптимизировано. Для публичного договора присоединения – это будет 3 платежа:
По теплу:
1). Плата за услугу по снабжению тепловой энергии;
2). Плата за услугу по снабжению горячей воды
3). Плата за абонентское обслуживание.
По воде:
1). Плата за услугу по централизованному водоснабжению;
2). Плата за услугу по централизованному водоотводу;
3). Плата за абонентское обслуживание.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подтверждение дохода при покупке квартирыВчера, 09:20 - 59889 13
Еще в одной стране полностью запретят машины с ДВС в пользу электромобилей04.12.2020, 23:45 - 6653 3
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 639 1
Blacklist: в столице хотят создать список проблемных строекВчера, 20:20 - 325 1
Через какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДДВчера, 12:11 - 16725 1
Подтверждение дохода при покупке квартирыВчера, 09:20 - 59889 13
Пять ошибок, которые разрушают семейный бюджет (инфографика)Вчера, 10:06 - 26992
Через какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДДВчера, 12:11 - 16725 1
Польша активно предлагает работу украинцам: куда можно устроиться зимойВчера, 11:01 - 9315
Как получить компенсацию за лечение от коронавируса - ответ МОЗВчера, 16:01 - 1830
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)Позавчера, 11:00 - 374
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2143 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3264 6
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1092
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1899 2