Закон о ЖКХ: в Минрегионе рассказали, что изменится для потребителей

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон, который защитит интересы потребителей и улучшит работу исполнителей коммунальных услуг. Закон предусматривает упрощение процедуры заключения договоров с исполнителями услуг, уменьшение количества платежей в платежках.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украина.

*Пять ключевых изменений, предусмотренных законом:

упрощается порядок заключения договоров в сфере коммунальных услуг. Через публичный договор присоединения предприятия смогут мгновенно перевести всех потребителей на новые договоры. Это позволит уменьшить финансовые затраты и сэкономить время как исполнителю, так и потребителям;

Платежка за коммунальные услуги станет более понятной. Согласно требованиям действующего законодательства плата, например, исполнителю услуги по поставке тепловой энергии и снабжения горячей водой, может состоять из 9 платежей, за каждый из которых банки берут комиссию за обслуживание.

Отныне количество платежей будет оптимизировано. Для публичного договора присоединения – это будет 3 платежа:

По теплу:

1). Плата за услугу по снабжению тепловой энергии;

2). Плата за услугу по снабжению горячей воды

3). Плата за абонентское обслуживание.

По воде:

1). Плата за услугу по централизованному водоснабжению;

2). Плата за услугу по централизованному водоотводу;

3). Плата за абонентское обслуживание.

техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах. В течение длительного времени на законодательном уровне этот вопрос не решался. Обслуживание сетей во многих случаях с 2015 года не проводилось. Это вопрос безопасности жителей многоквартирных домов. Так что закон четко устанавливает условия технического обслуживания, а также определяет ответственным за его проведение оператора газораспределительных систем или иного субъекта хозяйствования, который имеет право на выполнение таких работ;

завершение оборудования домов счетчиками тепла и воды. С 2017 года в Украине действует Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», который предусматривает 100% учет коммунальных услуг. Закон определяет источник финансирования расходов по установке счетчиков через инвестиционные программы предприятий тепло- и водоснабжения и предоставляет дополнительное время предприятиям для оснащения зданий счетчиками до 01 августа 2022. После этой даты за неустановку счетчиков предприятие будут штрафовать;