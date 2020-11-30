В МВД увеличили количество онлайн-услуг

В Министерстве внутренних дел заявили, что увеличили количество онлайн-услуг в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
“В период пандемии сервисные центры МВД заботятся о здоровье каждого своего посетителя. Поэтому мы постоянно увеличиваем количество услуг, которые можно получить из дома”, – говорится в сообщении.
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Отмечается, что с помощью онлайн-сервиса Кабинет водителя можно:
Также на сайте Главного сервисного центра МВД можно:
Инфографика: МВД
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