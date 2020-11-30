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В МВД увеличили количество онлайн-услуг

В МВД увеличили количество онлайн-услуг

В Министерстве внутренних дел заявили, что увеличили количество онлайн-услуг в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

“В период пандемии сервисные центры МВД заботятся о здоровье каждого своего посетителя. Поэтому мы постоянно увеличиваем количество услуг, которые можно получить из дома”, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что с помощью онлайн-сервиса Кабинет водителя можно:

  • заказать обмен и восстановление водительского удостоверения;
  • проверить авто по VIN-коду;
  • оплатить штрафы;
  • верифицировать данные;
  • назначить надлежащего пользователя.

Также на сайте Главного сервисного центра МВД можно:

  • записаться в е-очередь;
  • заказать справку об отсутствии судимостей;
  • пройти тест на знание ПДД;
  • проверить свои документы.


Инфографика: МВД

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По материалам Finance.UA
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