В МВД увеличили количество онлайн-услуг

В Министерстве внутренних дел заявили, что увеличили количество онлайн-услуг в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

“В период пандемии сервисные центры МВД заботятся о здоровье каждого своего посетителя. Поэтому мы постоянно увеличиваем количество услуг, которые можно получить из дома”, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что с помощью онлайн-сервиса Кабинет водителя можно:

заказать обмен и восстановление водительского удостоверения;

проверить авто по VIN -коду;

-коду; оплатить штрафы;

верифицировать данные;

назначить надлежащего пользователя.

Также на сайте Главного сервисного центра МВД можно:

записаться в е-очередь;

заказать справку об отсутствии судимостей;

пройти тест на знание ПДД ;

; проверить свои документы.



Инфографика: МВД

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