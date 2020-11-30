Интерпол предупредил о возможных попытках продажи подделок вакцины от COVID-19

Интерпол предупредил страны о потенциальной преступной деятельности, связанной с фальсификацией, кражей и незаконной рекламой вакцин против COVID-19 и гриппа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальное заявление на сайте Интерпола.
“Оранжевое сообщение Интерпола описывает потенциальную преступную деятельность в связи с фальсификацией, кражей и незаконной рекламой вакцин против COVID-19 и гриппа, причем пандемия уже вызвала беспрецедентную… хищническое преступное поведение”, – говорится в заявлении.
Также не исключают преступления, когда люди рекламируют, продают фальшивые вакцины.
“Поскольку ряд вакцин против COVID-19 приближается к утверждению и распространению во всем мире, обеспечение безопасной цепи поставок и выявления незаконных веб-сайтов, продающих фальшивую продукцию, будут иметь важное значение”, – отмечается в заявлении.
Отмечается, что необходимость координации между правоохранительными органами и органами здравоохранения также будет играть жизненно важную роль в обеспечении безопасности и благосостояния граждан.
“Преступные сети также будут нацелены на ничего не подозревающих представителей общественности через фейковые сайты и поддельные лекарства, что может представлять значительный риск для их здоровья, даже жизни”, – говорится в сообщении.
Кроме того, в Интерполе предполагают, что после восстановления международных поездок появится проблема широкого обращения несанкционированных и фальсифицированных тестов на COVID-19.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подтверждение дохода при покупке квартирыВчера, 09:20 - 64220 13
Как получить компенсацию за лечение от коронавируса - ответ МОЗВчера, 16:01 - 1997 1
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 882 1
Blacklist: в столице хотят создать список проблемных строекВчера, 20:20 - 381 1
Через какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДДВчера, 12:11 - 18760 1
Подтверждение дохода при покупке квартирыВчера, 09:20 - 64220 13
Пять ошибок, которые разрушают семейный бюджет (инфографика)Вчера, 10:06 - 30086 1
Через какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДДВчера, 12:11 - 18760 1
Польша активно предлагает работу украинцам: куда можно устроиться зимойВчера, 11:01 - 9683
Как получить компенсацию за лечение от коронавируса - ответ МОЗВчера, 16:01 - 1997 1
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)Позавчера, 11:00 - 397
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2161 4
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3276 7
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1098
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1901 2