McDonald’s и Coca-Cola считают возвращение на рынок рф рискованным — Bloomberg — Finance.ua
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McDonald’s и Coca-Cola считают возвращение на рынок рф рискованным — Bloomberg

Мир
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McDonald’s и Coca-Cola считают возвращение на рынок рф рискованным — Bloomberg
McDonald’s и Coca-Cola считают возвращение на рынок рф рискованным — Bloomberg, vocal.media
Компании McDonald’s и Coca-Cola заявили, что до сих пор видят риски для ведения бизнеса в россии. Это свидетельствует о том, что крупные компании США остаются осторожными в вопросе инвестиций в рф.
Об этом сообщает Bloomberg.
В своем письме для B4Ukraine McDonald’s сообщила, что продолжает придерживаться подхода из пяти вопросов, на основе которых в 2022 году было принято решение покинуть рынок россии после ее вторжения в Украину. В то же время Coca-Cola указала в своем письме, что «санкционные режимы и другие юридические препятствия остаются в силе, что влияет на любые размышления о возвращении на российский рынок».
Для McDonald’s критериями для принятия решения о возвращении были: законна ли деятельность в россии, имеет ли компания свободу ведения бизнеса, способствует ли это репутации бренда, соответствует ли ценностям компании и имеет ли это экономический смысл. Издание отмечает, что в 2022 году «ответ на все эти вопросы был отрицательным». Coca-Cola пообещала выйти с российского рынка после вторжения, хотя на практике местные жители по-прежнему могут покупать ее напиток благодаря параллельному импорту.
Журналисты пишут, что Multon Partners — разливочная компания Coca-Cola в россии — принадлежит Coca-Cola HBC, зарегистрированной в Лондоне и в которой материнская компания из США имеет долю. Multon прекратила производство Coca-Cola после вторжения, но запустила подобный напиток под названием «Добрая кола».
Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн
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По материалам:
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