Компания Volkswagen решила уйти из автомобильного спорта

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о решении уйти из автомобильного спорта и свернуть все заводские автоспортивные программы.
В официальном заявлении автопроизводителя говорится, что этот шаг является “частью реорганизации бизнеса”.
На сегодняшний день в штат спортивного подразделения Volkswagen Motorsport GmbH входят 169 человек, все они будут переведены в более широкую сеть концерна Volkswagen AG.
По словам главного директора по развитию Volkswagen Фрэнка Уэлша, “опыт сотрудников, в том числе полученный в ходе работы над проектом полностью электрического прототипа ID.R, поможет автопроизводителю вывести на рынок новые эффективные модели семейства ID”.
В компании отмечают, что поставка запасных частей для раллийного Polo GTI R5 и Golf GTI TCR была “обеспечена в долгосрочной перспективе”.
Стоит отметить, что за день до публикации заявления Volkswagen о своем уходе из Формулы E в конце сезона 2020-2021 объявила Audi. Вместо этого, бренд примет участие в соревнованиях “Париж — Дакар”, а также продолжит работу над прототипом класса LMDh, с которым собирается вернуться в гонки на выносливость.
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