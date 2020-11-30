0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

В Киеве задержали иностранца, воровавшего данные платежных карт украинцев

В Киеве задержали иностранца, воровавшего данные платежных карт украинцев

Сотрудники службы безопасности ПриватБанка и Нацполиции задержали в Киеве 54-летнего гражданина Болгарии Йордана Михова, который с начала этого года наладил в столице схему по краже данных платежных карт пользователей украинских банков.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Этот мошенник устанавливал на приемник карт банкоматов несанкционированные устройства для считывания информации с магнитных полос карт, а над клавиатурами – видеокамеры для записи введенных клиентами PIN-кодов. Затем с использованием полученных данных деньги со счетов клиентов похищались.

По месту жительства и в автомобиле Porsche Cayenne правоохранители изъяли у задержанного 72 пластиковые карты с нанесенными на них магнитными полосами скомпрометированных карт клиентов, на которых были написаны PIN-коды этих карт.

Главное следственное управление Нацполиции проводит досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия, а задержанному избирают меру пресечения.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.