В Киеве задержали иностранца, воровавшего данные платежных карт украинцев

Сотрудники службы безопасности ПриватБанка и Нацполиции задержали в Киеве 54-летнего гражданина Болгарии Йордана Михова, который с начала этого года наладил в столице схему по краже данных платежных карт пользователей украинских банков.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Этот мошенник устанавливал на приемник карт банкоматов несанкционированные устройства для считывания информации с магнитных полос карт, а над клавиатурами – видеокамеры для записи введенных клиентами PIN-кодов. Затем с использованием полученных данных деньги со счетов клиентов похищались.

По месту жительства и в автомобиле Porsche Cayenne правоохранители изъяли у задержанного 72 пластиковые карты с нанесенными на них магнитными полосами скомпрометированных карт клиентов, на которых были написаны PIN-коды этих карт.

Главное следственное управление Нацполиции проводит досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия, а задержанному избирают меру пресечения.