S&P будет отслеживать рынок криптовалют

Финансовая компания S&P Dow Jones Indices – подразделение S&P Global Inc. запустит индексы криптовалют в 2021 году.
Это сделает ее последней крупной финансовой компанией, которая будет отслеживать рынок криптовалют, сообщает Reuters.
S&P DJI будет использовать данные нью-йоркской компании Lukka, занимающейся виртуальной валютой по более чем 550 наиболее продаваемым монетам.
Клиенты S&P смогут работать с поставщиком индексов для создания индивидуальных индексов и других инструментов сравнительного анализа криптовалют, говорится в совместном заявлении S&P и Lukka.
Компании надеются, что более надежные данные о ценах облегчат инвесторам доступ к новому классу активов и снизят некоторые риски волатильного и спекулятивного рынка.
«Поскольку цифровые активы, такие как криптовалюты, становятся быстроразвивающимся классом активов, пришло время для независимых, надежных и удобных для пользователя тестов», – отметил руководитель отдела инноваций и стратегии S&P DJI Питер Роффман.
Этот шаг одного из самых известных мировых поставщиков индексов может помочь криптовалютам стать более популярными инвестициями.
Это происходит по мере того, как биткоин продолжает расти до рекордных максимумов по отношению к доллару, чему способствует рост спроса со стороны инвесторов, по мнению которых виртуальная валюта является хеджированием от инфляции и безопасным активом.
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