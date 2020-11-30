До конца марта Moderna планирует выпустить около 150 млн доз вакцины от COVID-19

Американская компания Moderna Inc. поделилась новыми подробностями о поставках своей вакцины против COVID-19.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации компании, она сможет предоставить препарат в объеме, достаточном для вакцинации до 60 млн человек в США и 12,5 млн за пределами страны к концу марта.
В частности, Moderna планирует в декабре 2020 года поставить 20 млн доз вакцины в США, после чего еще 85-100 млн доз в течение первого квартала 2021 года. Поставки в другие государства могут составить 15-25 млн доз в январе-марте.
Для иммунизации требуется две прививки на человека с интервалом в четыре недели.
Moderna заявила, что ее прогноз поставок на ближайшее время соответствует плану выпустить в общей сложности от 500 млн до 1 млрд доз в течение 2021 года.
Компания производит часть препарата самостоятельно, а также работает с контрактным производителем из Швейцарии Lonza Ltd.
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