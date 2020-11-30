У Зеленского рассчитывают на увеличение торгового оборота с США при президентстве Байдена

В Офисе президента Владимира Зеленского надеются, что администрация нового президента США Джо Байдена обеспечит усиление торговых отношений с Украиной.

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква во время конференции “Торговые войны: искусство защиты”.

“Соединенные Штаты и сейчас являются одним из ключевых партнеров Украины, в том числе – в таких важных секторах, как ядерная энергетика. Мы ожидаем, что смена администрации откроет возможность для нашего сотрудничества в новых секторах, таких как IT или искусственный интеллект, а также ожидаем усиления нашего сотрудничества в энергетике, в первую очередь возобновляемой, и в торговле сжиженным газом”, – заявил он.

Жовква также заявил о целесообразности создания зоны свободной торговли с США.

“Это очень хорошая идея, над которой нам нужно начать думать уже сейчас. У нас есть пакет предложений по усилению торговли с Соединенными Штатами, и мы уже готовы к диалогу с новой администрацией”, – добавил он.