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ГИУ разместит облигации на 3 млрд грн под госгарантии

ГИУ разместит облигации на 3 млрд грн под госгарантии

Государственное ипотечное учреждение приняло решение об эмиссии облигаций под государственные гарантии 2020 году на общую сумму 3 млрд грн.

Об этом ГИУ сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Соответствующее решение принято правлением ГИУ 3 декабря.

Размещение 30 тысяч штук именных процентных обеспеченных облигаций серии G3 номинальной стоимостью 100 тыс. грн каждая состоится без осуществления публичного предложения под госгарантии на 3 млрд грн, что превышает 25% процентов уставного капитала эмитента.

Конвертация облигаций серии G3 условиями эмиссии не предусмотрена.

Размещение происходит самостоятельно без привлечения андеррайтера. На дату принятия решения соотношение общей номинальной стоимости ценных бумаг, на которую они размещаются, к размеру уставного капитала ГИУ составляет 127,3529%. Соотношение общей номинальной стоимости ценных бумаг ГИУ, которые находятся в обращении, к размеру уставного капитала составляет 191,0293%.

Привлеченные средства от размещения облигаций (в полном объеме), будут направлены на финансирование уставной деятельности ГИУ. Предполагается также увеличение количества приобретенного жилья на условиях финансового лизинга в объеме почти 3000 квартир.

В ноябре Кабмин предоставил ГИУ госгарантии на 3 млрд грн для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам.

ГИУ была создана правительством в октябре 2004 года с уставным капиталом в 20 млн грн. За счет средств госбюджета, предусмотренных в 2006, 2008 и 2010 годах уставный капитал ГИУ был увеличен до 2,2 млрд грн. В 2011 году его уменьшили на 1,25 млрд грн, а в 2013-м – на 196 млн грн. В 2018 году уставный капитал ГИУ был увеличен на 1,6 млрд грн и составил 2,356 млрд грн.

С 2006 по 2013 годы были предоставлены госгарантии по обязательствам ГИУ на 10 млрд грн (в 2019 году – 1,2 млрд грн) для возможности обеспечения учреждением поддержки ипотечного кредитования и приобретения жилья для последующей передачи в финансовый лизинг.

По материалам Финансовый клуб
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