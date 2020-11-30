В бюджете-2021 нужно заложить 15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19 - Минздрав

В государственном бюджете на 2021 года нужно заложить 15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что эти расчеты являются прозрачными.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Степанов подчеркнул, что Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами. Одна из таких инициатив – Covax, которая объединяет 177 стран.

“Согласно расчетам и предварительным договоренностям мы получим вакцину в количестве 8 млн доз. Все закупки будут производиться через государственное предприятие “Медицинские закупки”. Согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджете на вакцинацию от COVID-19, составляет 15,1 млрд гривен. Эти расчеты прозрачны и понятны”, – подчеркнул глава Минздрава.