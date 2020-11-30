Межбанк: закончится ли аттракцион щедрости со стороны Нафтогаза

Несмотря на окончание недели – эта пятница не даст расслабиться ни клиентам, ни банкам. Основная причина – проседание котировок межбанка по доллару двух последних дней и желание спекулянтов на этом прилично заработать, играя “на понижение”.

Учитывая активные (хотя и “без лишнего шума”) распродажи валюты Укргазбанком – предположения участников рынка о том, что это валюта Нафтогаза для перечисления затем гривневых средств в бюджет – являются правдивыми. Среди основных покупателей – Ситибанк (опять же нерезиденты и “дочки” иностранных компаний) и Альфа банк (как иностранные, так и местные крупные клиенты).

НБУ на рынок не выходит, несмотря на то, что необходимо увеличивать резервы и конец года не предвещает в дальнейшем массированных распродаж валюты экспортерами. Это говорит о том, что регулятор дает возможность закрыться покупателям по приемлемому для них низкому курсу, что тоже вызывает кривотолки на рынке.

Но аттракцион неслыханной щедрости со стороны Нафтогаза не бесконечен и часть других крупных игроков это понимает. Их задача купить валюту “на дне”, чтобы потом либо поспекулировать ею перед ажиотажем конца года, либо закрыть свои собственные валютные операции максимально дешево.

Именно поведение крупных игроков и их индивидуальные решения покупать/не покупать валюту на сегодняшних торгах и будут делать “погоду” по курсу в пятницу. Основная интрига – как долго будет распродаваться Нафтогаз. По нашим данным – это уже закончится в ближайшие два- три рабочих дня, что опять потом кардинально изменит соотношение спроса и предложения на межбанке и сменит тренд в сторону постепенного роста котировок доллара.

Предположение о кратковременности ослабления доллара на нашем межбанке частично подтверждается и поведением наличного рынка, где владельцы обменников не очень то и спешат снижать ценники продажи доллара, но при этом стараются занизить курс приема, чтобы еще и заработать на сложившейся ситуации с безналичной валютой.

В поддержку нацвалюты сработает тот факт, что почти у всех экспортеров уже закончилась гривна, полученная от возмещений НДС в конце прошлого месяца, и они в ближайшее время будут вынуждены снова распродавать основные объемы своих валютных поступлений.

Активно будут зарабатывать финансисты и на евровалюте, так как постепенный рост евро на международных площадках последних дней позволяет “играть” с ним как на нашем межбанке, так и по паре евро/доллар на внешних рынках. На момент написания статьи котировки этой пары находились на отметке 1,2155 доллара за евро.

По нашим прогнозам – пятничный фактор сегодня сработает лишь частично и объем операций на межбанке будет в пределах до $ 155-180 млн при заключении до 470-520 сделок.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 4 декабря будут в пределах: доллар – коридор 28,18 – 28,37 гривен, евро – коридор 34,15 – 34,55 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,25 / 28,28

евро – 34,35 / 34,38

Курсы валют на Межбанке

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