США ввели санкции против производителя микрочипов SMIC

США расширили санкционный список на четыре китайских компании.

Об этом сообщило Минобороны страны.

Под санкции попали третья по величине нефтегазовая корпорация Китая CNOOC и крупнейший производитель микрочипов в стране SMIC.

Также в список вошли China Construction Technology Co (инжиниринг) и China International Engineering Consulting Corp (инженерный консалтинг).

Санкции предусматривают запрет на продажу упомянутым в списке китайским компаниям американских товаров и технологий.