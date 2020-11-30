США ввели санкции против производителя микрочипов SMIC

США расширили санкционный список на четыре китайских компании.
Об этом сообщило Минобороны страны.
Под санкции попали третья по величине нефтегазовая корпорация Китая CNOOC и крупнейший производитель микрочипов в стране SMIC.
Также в список вошли China Construction Technology Co (инжиниринг) и China International Engineering Consulting Corp (инженерный консалтинг).
Санкции предусматривают запрет на продажу упомянутым в списке китайским компаниям американских товаров и технологий.
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