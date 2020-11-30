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Pfizer поставит вдвое меньше вакцины, чем планировалось

Pfizer поставит вдвое меньше вакцины, чем планировалось

Американская фармацевтическая компания Pfizer из-за логистических проблем снизила число доз вакцины от коронавируса, которые она рассчитывает поставить до конца текущего года, с 100 млн до 50 млн.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Расширение цепочки поставок сырья заняло больше времени, чем ожидалось», – заявила представитель компании Эми Роуз.

Компания Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE надеялись выпустить 100 миллионов вакцин по всему миру к концу этого года, и сейчас план сокращен до 50 миллионов.

В среду Великобритания выдала разрешение на экстренное использование вакцины, став первой западной страной, которая начала вводить дозы.

Справка Finance.ua:

  • Американский производитель лекарств Pfizer и немецкая компания BioNTech 18 ноября сообщили об окончательных результатах испытаний, которые показали, что их вакцина на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 без каких-либо серьезных проблем с безопасностью, что повысило вероятность одобрения в США и Европе уже в декабре.
По материалам Finance.UA
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