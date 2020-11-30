Pfizer поставит вдвое меньше вакцины, чем планировалось

Американская фармацевтическая компания Pfizer из-за логистических проблем снизила число доз вакцины от коронавируса, которые она рассчитывает поставить до конца текущего года, с 100 млн до 50 млн.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Расширение цепочки поставок сырья заняло больше времени, чем ожидалось», – заявила представитель компании Эми Роуз.

Компания Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE надеялись выпустить 100 миллионов вакцин по всему миру к концу этого года, и сейчас план сокращен до 50 миллионов.

В среду Великобритания выдала разрешение на экстренное использование вакцины, став первой западной страной, которая начала вводить дозы.

Справка Finance.ua: