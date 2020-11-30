Pfizer поставит вдвое меньше вакцины, чем планировалось

Американская фармацевтическая компания Pfizer из-за логистических проблем снизила число доз вакцины от коронавируса, которые она рассчитывает поставить до конца текущего года, с 100 млн до 50 млн.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Расширение цепочки поставок сырья заняло больше времени, чем ожидалось», – заявила представитель компании Эми Роуз.
Компания Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE надеялись выпустить 100 миллионов вакцин по всему миру к концу этого года, и сейчас план сокращен до 50 миллионов.
В среду Великобритания выдала разрешение на экстренное использование вакцины, став первой западной страной, которая начала вводить дозы.
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