Торговцам придется покупать POS-терминалы за свой счет

Падение комиссии за эквайринг может заставить банкиров уйти из розничных сетей, которым придется самостоятельно покупать POS-терминалы, чтобы продолжить прием карточных платежей.
«Работать себе в убыток банки не будут. Если нам не выгодно, мы будем уходить из торговых сетей. Без сомнений», – заявил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.
При этом торговцам придется взять эти расходы на себя. «В Европе есть модели, когда сам ритейл покупает POS-терминал. Мы же только за. Будем прецессировать транзакции», – сказал он.
Об этом банкир заявил в ходе круглого стола «Нерыночное регулирование ставки интерчейндж: риски и угрозы для банковской системы».
«Я говорю о своем банке, который занимает 20% на рынке эквайринга. Это очень низкомаржинальный бизнес. И любое движение в нем приводит к минусу нас – тех, кто этот сервис предоставляет. И в разговорах с крупным ритейлом я озвучивал позицию свою, как банка, я знаю, что Приват банк №1 в этом вопросе, озвучивал тоже. Мы работать в убыток не будем. Будут сняты POS-терминалы. И я надеюсь, что крупный ритейл воспринял это не просто как слова», – заявил Антон Тютюн.
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