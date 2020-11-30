В Минздраве уточнили, когда в Украине планируют вводить жесткий карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в декабре не будет жесткого карантина – Минздрав не будет подавать соответствующее предложение правительству. Локдаун в Украине будут предлагать ввести в январе на три недели.
Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.
“Мы как Министерство здравоохранения не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря. Опираясь на противоэпидемические и медицинские показатели, мы будем предлагать правительству плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января”, – сказал он.
Степанов отметил, что, несмотря на стабильный прирост новых больных, резких скачков заболеваемости нет.
“Мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит нынешнее нагрузки в связи с COVID-19… Мы можем говорить, что точно выдержим до конца декабря”, – добавил министр.
Он считает, что длительность такого карантина, чтобы достичь максимального эффекта, должна быть три недели.
“Мы считаем, что такие плановые вещи смогут нас подготовить к сезонному скачку заболеваемости гриппом и максимально разгрузят нашу медицинскую систему”, – сказал министр.
Глава Минздрава добавил, что карантин выходного дня дал хорошие результаты и помог сбить ураганное распространение коронавируса.
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