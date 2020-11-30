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В Минздраве уточнили, когда в Украине планируют вводить жесткий карантин

В Минздраве уточнили, когда в Украине планируют вводить жесткий карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в декабре не будет жесткого карантина – Минздрав не будет подавать соответствующее предложение правительству. Локдаун в Украине будут предлагать ввести в январе на три недели.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

“Мы как Министерство здравоохранения не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря. Опираясь на противоэпидемические и медицинские показатели, мы будем предлагать правительству плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января”, – сказал он.

Степанов отметил, что, несмотря на стабильный прирост новых больных, резких скачков заболеваемости нет.

“Мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит нынешнее нагрузки в связи с COVID-19… Мы можем говорить, что точно выдержим до конца декабря”, – добавил министр.

Он считает, что длительность такого карантина, чтобы достичь максимального эффекта, должна быть три недели.

“Мы считаем, что такие плановые вещи смогут нас подготовить к сезонному скачку заболеваемости гриппом и максимально разгрузят нашу медицинскую систему”, – сказал министр.

Глава Минздрава добавил, что карантин выходного дня дал хорошие результаты и помог сбить ураганное распространение коронавируса.

Справка Finance.ua:

  • 30 ноября в Украине закончился карантин выходного дня.
  • В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и на начало декабря выйти на плато по количеству больных. Вот только Степанов признал провал карантина выходного дня, а все потому, что его массово нарушали.
  • Теперь по всей Украине и в будни, и в выходные дни действует режим “оранжевой зоны”.

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По материалам Сегодня
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