Audi представила новый спорткар (фото)

Немецкий автопроизводитель Audi представил новый скоростной автомобиль 2021 R8 RWD Panther Edition.
Об этом сообщает портал Car Buzz.
В середине авто установлен 5,2-литровый двигатель V10 с мощностью в 532 лошадиные силы и крутящим моментом в 398 Нм.
Сам автомобиль черного цвета разгоняется до 96 км в час всего за 3,6 секунды, а его максимальная скорость не превышает 324 км в час.
Фото: Car Buzz
Водители смогут выбрать между несколькими режимами управления, включая «динамический» и «спортивный». Первые 2021 R8 RWD Panther Edition из всего 30-ти изготовленных, будут доставлены американским дилерам в декабре этого года.
Стоимость авто стартует от 183 300 долларов США, что значительно дороже предшественника R8 RWD Coupe (142 700 долларов).
Фото: Car Buzz
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